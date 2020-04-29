Тюмень, , 07:30 — REGNUM Правительство Тюменской области расширило список предприятий, которым можно возобновить работу во время действующего режима самоизоляции граждан. Соответствующие изменения в постановление 187-п глава региона Александр Моор внёс 28 апреля, сообщает оперативный штаб области.

В список добавилось строительство инженерных сооружений, складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, а также работы по благоустройству ландшафта.

Деятельность по комплексному обслуживанию помещений разрешена с оговоркой «за исключением деятельности по уборке квартир и частных домов».

Предприятия, чья деятельность разрешена в период самоизоляции граждан, обязаны соблюдать санитарные условия. Среди них дезинфекция транспорта по доставке сотрудников на предприятие, соблюдение социальной дистанции в 1,5 м, обеспечение работников индивидуальными средствами защиты — масками и антисептиками.

Кроме того, помещения, где массово трудятся работники, должны быть обеспечены обеззараживателями воздуха. Если на предприятии нет столовой, для приема пищи необходимо выделить специальную комнату, где будет раковина для мытья рук с дозатором кожного антисептика. Командировки допускаются в экстренных случаях.

В случае выявления нарушения санитарных требований, предприятие исключается из Единого реестра работающих в период действия особого режима.