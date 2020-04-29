Вашингтон, , 06:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал указ о работе мясокомбинатов в условиях пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Необходимо, чтобы производители говядины, свинины и птицы в рамках продовольственных поставок продолжили выполнять свои обязательства», — говорится в указе.

Как сообщало ИА REGNUM, таким образом президент США Дональд Трамп хочет обеспечить продовольственную безопасность страны. Ранее в США закрылись ряд крупнейших мясокомбинатов из-за выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 среди сотрудников. Отмечалось, что обязанность обеспечить и работу предприятий, и безопасность наиболее уязвимых сотрудников, возложена на сами компании.

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