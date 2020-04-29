Курган, , 06:01 — REGNUM В Курганской области распродаётся имущество двух заводов-банкротов. Об этом сообщает департамент экономического развития зауралья.

Конкурсным управляющим ООО «Завод каркасно-панельного домостроения» проводятся торги по реализации здания цеха компрессорной на 500 кв. м за 2,6 млн рублей.

Конкурсным управляющим ООО «Завод цветного литья» проводятся повторные торги по реализации имущества на 300 млн рублей одним лотом. В него входят здания, автомобили, земельные участки, офисная техника и даже дверные ручки.