Лондон, , 05:49 — REGNUM Мировые цены на нефть на бирже ICE в Лондоне с начала торгов демонстрируют рост. По данным торговой площадки на 04:37 мск июньские фьючерсы Brent торговались на уровне $23,54 за баррель, подорожав на 3,52% от уровня закрытия сессии 28 апреля.

Июньские фьючерсы WTI поднялись в цене на 12,8%, до $13,87 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов вечером 28 апреля на Лондонской бирже цены на нефть снова снижались. Незадолго до закрытия Brent подешевел на 34 цента (1,47%), до $22,73 за баррель. Ранее в ходе торгов Brent достигла максимума в $23,79 за баррель. Июньские фьючерсы WTI подешевели на 19 центов (1,49%), до $12,59 за баррель. Максимум сессии WTI ранее составил $13,68 за баррель.

Читайте ранее в этом сюжете: Нефть снова опустилась в «красную зону»