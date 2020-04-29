Курган, , 05:33 — REGNUM В Курганской области увеличены доходная и расходные части бюджета региона на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Депутаты Курганской облдумы собрались онлайн на внеочередное заседание для принятия важных бюджетных решений. Доходы областного бюджета в целом увеличиваются на 3, 443 млрд рублей, расходы — на 5, 01 млрд рублей. Таким образом, доходы бюджета Зауралья в 2020 году составят 50, 43 млрд рублей, расходы — 55, 19 млрд рублей, дефицит — 4,75 млрд рублей.

Дополнительные расходы связаны с посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию. А именно, на условиях софинансирования предусматриваются выплаты на детей в возрасте 3−7 лет в сумме 27 млн рублей, и на организацию бесплатного горячего питания учеников начальной школы — 32,8 млн рублей.

Увеличились расходы на предоставление квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — 596,8 млн рублей, и на погашение дефицита программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи — 944,7 млн рублей.