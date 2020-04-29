Хабаровск, , 05:40 — REGNUM Южнокорейские власти существенно упростили процедуры оформления рыбопродукции, поступающей из России, в том числе, с российского Дальнего Востока. Копии ветеринарных сертификатов разрешено отправлять по электронной почте и только после выгрузки улова предоставлять в оригинальном виде.

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Как сообщил федеральный рыбацкий портал Fishnews, Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи упростило порядок оформления рыбной российской продукции на период действующих ограничений, вызванных сложной эпидемиологической обстановкой в мире, в том числе, закрытыми границами между государствами.

Ветеринарные сертификаты будут отправляться на электронные адреса ветслужбы Южной Кореи с электронной почты Россельхознадзора.

Эта мера будет действовать до снятия режима ограничений, связанных с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса существенно усложнила работу рыбакам Дальнего Востока. У них возникли проблемы с поставками уловов в страны АТР. В том числе и в Южную Корею.