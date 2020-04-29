Южно-Сахалинск, , 05:12 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в ходе видеоконференции доложил президенту России Владимиру Путину о том, что восстановление экономики в регионе проходит постепенно, с учётом всех рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе материалов видеоконференции.

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«Предусмотрены меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также людей, которые остались без работы, у нас таких 8 тыс. человек, при общем объёме работающего населения в 272 тыс. Мы следим за тем, чтобы была выплачена заработная плата, соответствующие пособия для безработных», — доложил президенту глава Сахалинской области.

Валерий Лимаренко отметил, что сахалинцы и курильчане, в целом, с пониманием отнеслись к необходимости самоизоляции. Однако, как отметил руководитель области, чувство тревоги пока остаётся и власти интенсивность работы не снижают.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в режиме видеоконференции доложил президенту России Владимиру Путину о 100%-ой готовности региона к борьбе с распространением коронавируса.