Рим, , 04:14 — REGNUM Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Италии снижен с «BBB» до «BBB-» агентством Fitch Ratings, 28 апреля сообщается на сайте организации.

Агентство снизило рейтинг как в иностранной, так национальной валюте. Также Fitch уменьшило и краткосрочный рейтинг страны — с «F2» до «F3». Прогноз во всех случаях стабильный.

Fitch связало это решение с последствиями эпидемиологической ситуации в Италии и фискальным положением республики. Кроме того, агентство рассчитало, что ВВП государства может сократится в 2020 году на 8%.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля итальянская национальная служба статистики Istat объявила, что госдолг Италии может к концу этого года достигнуть максимального размера со времен Первой мировой войны.

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