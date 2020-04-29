Иркутск, , 04:02 — REGNUM Муниципальное автономное учреждение «Праздник» провело закупку у единственного поставщика, заключив контракт на «оказание комплекса услуг по звуковому оповещению граждан о нераспространении коронавирусной инфекции COVID-19 в г. Иркутске». Стоимость контракта превышает 636 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оповещать горожан за 636 900 рублей в течение месяца будет индивидуальный предприниматель Марина Строгонова. Она оформлена как ИП в июле 2018 года, работает в сфере автомобильного грузового транспорта.

«Осуществлять оповещение граждан г. Иркутска о нераспространении коронавирусной инфекции COVID-19 и мерах профилактики с применением звукоусиливающего оборудования заказчика, установленного на транспортных средствах исполнителя по маршруту следования заказчика», — такую задачу поставили перед исполнителем.

В документации при этом срок оказания услуги указан с 31 марта по 30 апреля, а сведения о закупке размещены на сайте лишь 28 апреля 2020 года.

Напомним, на утро 28 апреля 2020 года в Иркутской области подтверждено 95 случаев заболевания, из которых восемь за последние сутки.