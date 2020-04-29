Москва, , 02:54 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил банкротный иск к АО «Шенкер», аффилированной с крупной международной логистической компанией Schenker, которая имеет порядка 2 тыс. офисов в 130 странах. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от ООО «Лоск» из Москвы поступило 24 апреля 2020 года, но сумма претензий не сообщается. 27 апреля на иск поступил отзыв ответчика.

По данным ЕГРЮЛ, компания, в которой работают около 850 сотрудников, создана в сентябре 1992 года. Её уставный капитал — 44,2 тыс. рублей, директор с 2018 года — Айварс Тауриньш. Учредитель — АО «Шенкер Ист» (Финляндия).

АО выступало поставщиком в 34 госконтрактах на сумму свыше 14,829 млн рублей. Среди заказчиков — Санкт-Петербургский государственный университет, ООО «Оак-Закупки» (актив «Объединённой авиастроительной корпорации), ОАО «Красцветмет», АО «Татспиртпром» и другие юрлица. Контракты касались услуг по ответственному хранению оборудования, транспортно-экспедиционных услуг по транспортировке груза разными видами транспорта, услуг доставки.