Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен приказать мясокомбинатам США открыться вновь, несмотря на угрозу распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

По его данным, Трамп намерен издать соответствующий указ, используя положения закона о производстве в военное время, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в Соединенных Штатах. Также согласно указу, предприятия должны будут обеспечить безопасность сотрудников и минимизировать риск заражения коронавирусом нового типа.

Ранее американский производитель Tyson Foods закрыл один из своих крупнейших мясокомбинатов в городе Ватерлоо в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 среди сотрудников. По той же причин ряд крупных производителей мяса и мясопродуктов в США также остановили свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что закрытие крупных мясокомбинатов в стране не повлияет на продовольственную безопасность. По его словам, это не должно привести к дефициту продовольствия.

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