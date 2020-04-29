Сан-Франциско, США, , 02:42 — REGNUM Американская компания Uber Technologies Inc., владеющая популярным онлайн-сервисом услуг такси, может сократить до 20% своих сотрудников. Об этом 28 апреля сообщает онлайн-издание The Information.

По информации источников издания, о сокращении на фоне пандемии коронавируса около 5,4 тыс. сотрудников компания может объявить в ближайшие недели.

В настоящее время, отмечают в издании, компания видимо рассматривает «все возможные сценарии для того, чтобы, выйдя из кризиса, занимать наиболее сильные позиции» и не комментирует информацию о возможных сокращениях.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги такси по всему миру, заказала десятки миллионов масок для защиты своих водителей от распространения коронавируса нового типа.

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