Киев, , 01:51 — REGNUM Чистую прибыль в размере 63,3 млрд гривен ($2,34 млрд) получила в 2019 году компания «Нафтогаз Украины», 28 апреля сообщает ее пресс-служба.

Годом ранее компания заработала в 4,6 раза меньше — 13,6 млрд гривен ($501 млн).

В компании уточнили, что 12,2 млрд гривен передано в госбюджет Украины в качестве налога на прибыль, а еще 48,2 млрд гривен выплачено акционерам в виде дивидендов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года после достижения договоренностей по транзиту газа из РФ российская компания «Газпром» выплатила «Нафтогазу» $2,9 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража.

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