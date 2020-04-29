Дирборн, США, , 02:42 — REGNUM Американская автомобилестроительная компания Ford Motor отчиталась о превышающих прогноз убытках за первый квартал 2020 года на фоне пандемии коронавируса в размере $2 млрд. Об этом сообщается в опубликованном 28 апреля отчёте компании.

Выручка компании за отчётный период упала на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $34,3 млрд. Оптовые продажи сократились на 21%. Убытки автогиганта, которые ещё в середине апреля прогнозировались на уровне $0,6 млрд, достигли $2 млрд.

«Показатели деятельности Ford в первом квартале существенно снизились в результате последствий пандемии коронавируса», — отмечается в отчете.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса производства General Motors, Ford и Fiat Chrysler были приостановлены в США в конце марта. 27 апреля автопроизводители достигли предварительной договорённости с профсоюзом и губернатором штата Мичиган о частичном возобновлении производства 18 мая.

Напомним, 28 апреля сайт Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику пандемии в стране, сообщил о том, что в США количество заражённых коронавирусом преодолело отметку в 1 млн человек.

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