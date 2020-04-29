Хельсинки, , 01:13 — REGNUM Финляндия закупит 12,5 млн медицинских масок в Китае в качестве меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что закупленные в Китае маски прибудут в Финляндию к июлю. Предполагается, что эти поставки смогут покрыть дефицит средств защиты в стране, производство которых в Финляндии только начинает разворачиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, к 28 апреля число умерших от заболеваний, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Финляндии достигло 199 человек. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в Финляндии было выявлено 4740 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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