Москва, , 01:01 — REGNUM Объём продаж легковых автомобилей в России в 2020 году может упасть на 30% — до 1,14 млн машин в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и падением цен на нефть. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании PwC.

Предполагается, что столь существенный спад на авторынке может произойти в «стрессовом» сценарии, по которому экономическое восстановление в России начнётся к третьему кварталу 2020 года.

Без учёта стресс-факторов эксперты PwC планируют сокращение российского авторынка всего 3,5% — до 1,57 млн машин.

Ранее в консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) сделали прогноз, в соответствии с которым продажи новых легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих авто) в России в текущем году упадут на 20% при оптимистичном сценарии и на 50% при пессимистичном.

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