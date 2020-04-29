Рига, , 00:16 — REGNUM Правительство Латвии поддержало изменения в законе «О мерах по предотвращению и преодолению угроз государству в связи с распространением пандемии COVID-19», которые позволяют работодателю на время объявление режима Чрезвычайной Ситуации платить работникам в качестве пособия за простой 70% его заработной платы, пишет портал LSM.

Ранее закон оговаривал сохранение заработной платы в 100% размере. Кроме этого, работодатель обязан предоставить работнику ежегодный оплачиваемый отпуск.

Поправки, одобренные кабинетом, распространяются лишь на компании, выполняющим ранее сформулированные критерии необходимые для участия в программах помощи. При краткосрочном падении оборота из-за COVID-19 и наличие коллективного трудового договора с профсоюзом, сотрудники получают вознаграждение в размере минимальной заработной платы, 430 евро в месяц, за неполный рабочий день. Имеющим детей дополнительно выплачивается пособие на ребёнка. Поправки должен утвердить Сейм.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.