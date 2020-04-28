Йоханнесбург, ЮАР, , 23:14 — REGNUM Суд в ЮАР вынес решение о «временной ликвидации» авиакомпании SA Express, подразделения государственной авиакомпании South African Airways, 28 апреля сообщает агентство Reuters.

Решение Высокого суда в Йоханнесбурге ещё может быть оспорено. Правительство ЮАР уже заявило, что «рассматривает варианты» спасения авиаперевозчика.

Авиакомпания South African Airways и её подразделения находятся в глубоком кризисе много лет, эпидемия коронавируса и запреты полетов резко усугубили ситуацию.

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