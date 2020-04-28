Москва, , 23:03 — REGNUM До 950 тыс. человек возросло число безработных, официально зарегистрированных в России. Об этом 28 апреля сообщает министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в эфире телеканала «Россия 24».

Министр отметил, что в стране последний месяц-два наблюдается сдержанное возрастание количества безработных. Этот показатель находится в пределах прогнозов Минтруда РФ.

Котяков сообщил также об увеличении количества граждан, которые обращаются в различные инстанции в поисках работы. По данным чиновника, если раньше это был каждый четвёртый гражданин из ищущих работу, то сейчас это уже каждый третий. Граждане обращаются в центры занятости и на портал «Работа в России».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России в качестве одного из вариантов развития событий рассматривается увеличение числа безработных до 5−6 млн человек.

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