Бишкек, , 22:53 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии отчиталось о том, как распределялись защитные костюмы и другие средства индивидуальной защиты среди медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По официальным данным, в качестве гуманитарной помощи минздрав получил 482 тысячи медицинских масок. Из них около 370,8 тысяч уже раздали медикам.

Также поступило более 34 тысяч защитных костюмов, из которых свыше 33,8 тысячи переданы в медицинские учреждения страны.

Помимо этого, министерство здравоохранения получило 50,3 тысяч респираторов для защиты от взвешенных частиц N95 и N92. Более 50 тысяч таких респираторов уже израсходовано.

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