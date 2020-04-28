Токио, , 22:38 — REGNUM Относительно стабильный уровень занятости, в отличие от ряда других стран, поддерживается в Японии. В марте 2020 года уровень безработицы составил 2,5%, увеличившись в сравнении с предыдущим месяцем всего на 0,1%, сообщает 28 апреля Синьхуа со ссылкой на данные, опубликованные японским министерством по административным делам и коммуникациям.

По этим данным, количество безработных в Японии в марте составило 1,76 млн человек, увеличившись на 20 тыс. человек. Наблюдатели и эксперты связывают низкий уровень безработицы в Японии с введёнными правительством жесткими ограничениями на увольнение сотрудников, а также применяемой в стране «особой» системой трудоустройства.