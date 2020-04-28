Вашингтон, , 22:38 — REGNUM Правительство США одобрило $52 млрд помощи предприятиям малого бизнеса, 28 апреля сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению Администрации по делам малого бизнеса (SBA), к настоящему моменту утверждены 475 000 льготных кредитов в рамках программы защиты заработных плат.

Конгресс США ранее одобрил программу Белого дома, которая подразумевает выделение $310 млрд на программы помощи малому и среднему бизнесу.

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