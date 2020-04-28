Ашхабад, , 22:36 — REGNUM В январе — марте 2020 года доля туркменского бензина возросла до 17% от общего объема импорта этого вида автомобильного топлива в Грузию, а авиатоплива — до 74%, передает «Информационный портал Туркменистана».

За первый квартал текущего года Грузия приобрела у туркменских нефтеперерабатывающих заводов 14 тысяч тонн авиационного топлива. То есть Туркмения по-прежнему является лидером по поставкам авиатоплива грузинским трейдерам.

Также стало известно о том, что за три первых месяца 2020 года Туркмения экспортировала в Грузию свыше 40 тысяч тонн бензина и дизтоплива, что на 150% превышает объем поставок за аналогичный период 2019 года.