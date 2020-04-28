Москва, , 21:50 — REGNUM После снятия ограничений в Москве ряд предприятий произведут оптимизации, что в конечном итоге может привести к постепенному отмиранию отдельных профессий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Во многом экономическая политика города будет зависеть от «болезненности» выхода из кризиса. Если власти Москвы введут дополнительные меры поддержки для бизнеса, предоставят льготные кредиты и субсидии, будут больше размещать государственных заказов и сделают условия по участию в них справедливыми для всех, тогда московская экономика сможет не споткнуться о новые бордюры кризиса», — сказал Манкевич.

По словам главы РАСПП, на данный момент в столице резко сократилась занятость: непродовольственный ритейл, рестораны, сфера обслуживания массово отправили людей в неоплачиваемые отпуска. Всего за период самоизоляции из Москвы, по данным операторов сотовой связи, уехало порядка 2 млн человек. И вопрос, вернутся ли они, остаётся открытым.

«Вероятно, Москву ждет новый миграционный приток из регионов после, но бизнес будет стремиться к автоматизации, и часть рабочих мест будет утеряна безвозвратно: системы распознавания лиц постепенно заменяют охранников, в ряде супермаркетов уже можно расплатиться на кассе самообслуживания — массовые профессии постепенно вымирают, и эта тенденция только ускорится после кризиса. Человек — существо ненадежное: ему надо каждый месяц платить зарплату, он может заболеть, уйти в декрет, а машине это чуждо», — заявил Манкевич.

Поэтому в обозримом будущем приоритетным направлением станет развитие IT-cферы, так как она уже сейчас приносит доходов больше, чем нефтегазовая отрасль и составляет 5% ВРП Москвы, развиваться также будет биотех и программа «умного» города.