Москва, , 21:46 — REGNUM Потери экономики Москвы от введенных для профилактики распространения коронавируса ограничений составят 2−3% валового продукта в годовом выражении. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM назвал президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Китайский опыт показал, что падение ВВП за первый квартал составило 6,8%, причем на Хубэй пришлось падение в 39,2%. Мы ожидали рост ВВП Китая на 6% в первом квартале, то есть от своего потенциала китайская экономика потеряла 13%. Карантинные меры будут стоить Москве 10−12% ВРП за март-апрель, по итогам года, вероятно, снижение ВРП на 2−3%, что будет лучше, чем в России в среднем», — отметил Манкевич.

Глава РАСПП подчеркнул, что ресторанный бизнес, коммерческая недвижимость и туризм буду приходить в норму еще 2−3 года. При этом в данных отраслях неизбежно начнется новая волна консолидации секторов.

«Например, выжить смогут только застройщики, которые по тем или иным причинам могут получать от мэрии хорошие локации или подряды на участие в реновации, несетевые рестораны в большинстве своем вымрут. В ближайшие годы мы увидим перераспределение активов и собственности: строительный рынок, гостиницы и рынок недвижимости — это наиболее вероятные кандидаты», — спрогнозировал Манкевич.