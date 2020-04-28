Москва, , 21:38 — REGNUM После снятия мер ограничение в России предприятия начнут массово регистрироваться в столице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Эксперт отметил, что в столице на данный момент растут расходы на поддержку экспортеров. В целом же именно в столице меры поддержки являются лучшими во всей стране, что чревато новым витком перерегистраций компаний.

«Бизнесу проще работать и платить налоги в Москве, чем в регионах, потому что Москва может в существенно большем объеме помогать: софинансировать участие в выставках, субсидировать обучение сотрудников, даже закупки нового оборудования. Не исключено, что такое масштабное расширение мер поддержки промышленных предприятий и экспортеров и ставит целью перерегистрацию компаний в Москве: получать налоги проще с крупных налогоплательщиков, чем с малого и среднего бизнеса, который сегодня есть, завтра его нет, да и работает в основном в серую», — сказал Манкевич.

Глава РАСПП не исключил, что именно по этой причине меры поддержки малого и среднего бизнеса в Москве, как и в остальных регионах России, носили, в основном морально-психологический характер: реальной поддержки предприятия практически не получили, подытожил он.