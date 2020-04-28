Ростов-на-Дону, , 20:44 — REGNUM В Ростовской области предприятия, на территории которых не соблюдаются санитарные нормы, могут быть закрыты. На это главам муниципальных образований в ходе заседания регионального оперштаба указал донской губернатор Василий Голубев.

«В этой работе «жёлтых карточек» не бывает. Необходимо принять самые жёсткие меры. Если нужно, закройте. Покажите, что мы не шутим, и это не детские игры. По-другому сегодня нельзя», — отметил глава региона, обращаясь к главному санитарному врачу Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области закрыта часть продовольственных рынков, на территории которых выявлены нарушения санитарных норм. Возобновление работы возможно только при строгом соблюдении всех необходимых требований.