Москва, , 21:36 — REGNUM После снятия мер ограничений для Москвы в масштабах российской экономики вырастет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Причём прирост станет возможным не за счёт резкого увеличения валового продукта столицы. Причиной станет ухудшение ситуации в регионах, а не улучшение в Москве.

«Доля Москвы в структуре общероссийского ВВП, вероятно, вырастет с текущих 21−22% до 25%, но это станет результатом общего ухудшения ситуации в других регионах: в течение этого года сократятся расходы и доходы частного сектора и малого бизнеса, а бюджетные расходы Москвы останутся на прежнем уровне, что сможет поддержать подрядчиков московского правительства», — сказал Манкевич.

Глава РАСПП напомнил, что у Москвы, в отличие от других российских регионов, высокий кредитный рейтинг и низкий уровень долга: столичные власти смогут привлечь посредством размещений облигаций на открытом рынке столько денег, сколько захотят, поэтому сокращение доходов бюджета в этом году существенно не повлияет на бюджетные расходы.

«Благоустройства города продолжится, отменят только расходы на массовые мероприятия, медицина, здравоохранение и расходы на городскую экономику сохранятся на прежнем уровне», — спрогнозировал Манкевич.

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