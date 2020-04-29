Тегеран, , 07:58 — REGNUM 28 апреля местный чиновник иранской провинции Гилян заявил, что начиная с 1 апреля ЕАЭС предоставляет тарифные льготы на 10 иранских экспортных позиций в рамках преференциальной торговли. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Мохаммад Фейз отметил, что преференциальные исключения останутся в силе до 30 июня. Он также подчеркнул, что исключения предоставляются для того, чтобы компенсировать негативные последствия распространения COVID-19 и предотвратить нехватку предметов первой необходимости в государствах-членах союза.

Чиновник выразил надежду, что изъятия приведут к увеличению экспорта, а также росту производства на фоне жестких санкций США в отношении страны и вспышки COVID-19. Фейз также подчеркнул, что режим преференциальной торговли необходим с учетом текущей ситуацией в мире.