Тегеран, , 08:03 — REGNUM 27 апреля посол Армении в Тегеране заявил, что проект передачи электроэнергии между Ираном и Арменией находится в процессе реализации, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 апреля.

Посол Армении в Иране Арташес Туманян заявил в ходе онлайн-конференции, что вспышка коронавируса никак не повлияла на совместные проекты Ирана и Армении. Он подчеркнул, что его страна продолжает готовиться к приему 60 технических специалистов для строительства третьей линии электропередачи из Ирана в Армению.

Иран и Армения имеют дружеские отношения на протяжении десятилетий, так что Иран стал шестым по значимости важнейшим торговым партнером Еревана в 2017 году и продвинулся на пятое место в следующем году. Стороны предпринимают значительные шаги по укреплению двусторонних связей в различных областях.