Рига, , 19:49 — REGNUM В случае, если правительство Латвии отменит режим ЧС, авиакомпания AirBaltic готова возобновить полёты по ряду направлений уже с 13 мая 2020 года. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил 28 апреля исполнительный директор авиакомпании Мартиньш Гаус.

«Если разрешат, технически мы будем готовы начать полёты. Если режим ЧС продлят, то снова придётся отменять полёты и переносить уже сделанные резервации на другие даты», — сказал Гаус.

По его словам, пассажирам при перелёте будут выдавать медицинские маски, часть мест в салоне может оставаться пустой. Предполагается, что с 13 мая возобновятся регулярные рейсы из Риги в следующих направлениях: Амстердам, Стокгольм, Брюссель, Париж, Копенгаген, Франкфурт, Гамбург, Хельсинки, Лондон, Мюнхен, Осло, Таллин, Вильнюс и Москва.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. В стране были отменены занятия в школах и спортивных секциях, а также запрещены массовые мероприятия.