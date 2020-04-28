Москва, , 19:39 — REGNUM Законопроект, увеличивающий на год срок получения юридическими лицами статуса центрального контрагента, внесли в Госдуму депутаты и члены Совфеда во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия») и Николаем Журавлёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

Предлагается увеличить на один год срок получения юридическими лицами, осуществляющими функции центрального контрагента, соответствующего статуса центрального контрагента, то есть до конца 2021 года.

Отсутствие лицензий, необходимых для продолжения деятельности критически значимой инфраструктуры рынка может повлечь крайне негативные последствия, связанные с нарушением стабильности финансового рынка и резкого подрыва доверия к нему, отмечают авторы.

В настоящее время ряд действующих центральных контрагентов, являющихся значимыми участниками финансового рынка и обеспечивающих финансовую стабильность на товарном рынке (включая срочный товарный рынок на бирже АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа») и на финансовом рынке (включая рынок иностранных ценных бумаг на бирже ПАО «Санкт-Петербургская биржа»), еще не получили лицензии небанковских кредитных организаций, необходимые для продолжения их деятельности.

Мера предлагается на фоне пандемии коронавируса.

С учетом требований закона о клиринге и закона о банках, для того, чтобы действующий центральный контрагент был вправе продолжить осуществлять свои функции ему необходимо в срок до 30 декабря 2020 года включительно получить в установленном порядке лицензию небанковской кредитной организации на осуществление банковских операций, а также статус центрального контрагента, и отвечать соответствующим лицензионным требованиям, в том числе обладать уставным капиталом в размере 300 млн рублей.