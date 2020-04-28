Кишинёв, , 19:39 — REGNUM Венгрия передала Молдавии 100 тыс. медицинских масок и 5 тыс. защитных костюмов для медработников, а также обеспечила «зеленые коридоры» для молдавских мигрантов, которые пытаются вернуться из Западной Европы в Молдавию. Об этом сообщил 28 апреля в Кишиневе глава МИД Венгрии Петер Сийарто, передает ИА REGNUM.

Глава МИД Молдавии Олег Цуля за помощь. «Благодарю Венгрию за поддержку, в том числе и в репатриации граждан Молдавии. «Зеленые коридоры», которые обеспечила венгерская сторона, позволили тысячам наших соотечественников вернуться домой», —сказал молдавский министр.

Сийарто пообещал Кишиневу поддержку в получении финансовой помощи от ЕС. «Мы попросили Еврокомиссию включить Молдавию в программу финансовой поддержки стран, пострадавших от пандемии коронавируса», — добавил он.

Ранее, напомним, помощь Молдавии в период пандемии коронавируса оказали Россия и Китай. В то же время обещанной помощи от Брюсселя в Кишиневе для сих пор не дождались.

А Украина блокировала на своей границе автобусы с десятками молдавских гастарбайтеров, направляющихся на родину из стран ЕС, и вынужденными несколько суток ночевать на границе под открытым небом.

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