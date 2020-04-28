Москва, , 19:31 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство РФ разработать новую экономическую политику, новый НЭП, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

«Правительство должно в экстренном порядке разрабатывать новую экономическую политику, новый НЭП. Потому что старым методами экономику после удара, нанесённого эпидемией, быстро не поднять», — такой вывод сделал Миронов из выступления президента РФ.

Как НЭП 20-х годов, когда страна быстро поднялась, сравнил парламентарий.

«Только так, новыми, решительными, но хорошо продуманными и просчитанными действиями можно восполнить ущерб, нанесенный эпидемией и придать импульс ускоренному развитию российской экономики», — добавил он.

Фракция в Госдуме готова предлагать свои подходы к решению этих не терпящих отлагательства вопросов, заверил Миронов.

Президент РФ Владимир Путин поручил начать подготовку масштабного плана действий для обеспечения роста экономики.