Рига, , 19:11 — REGNUM В Латвии совокупная задолженность компаний и жителей станы по налогам в марте выросла на 5% и составила 888,009 млн евро. Об этом пишет портал Diena. lv со ссылкой на данные Государственной службы доходов (СГД) страны.

По данным СГД, из этой суммы 469,258 млн евро — долг перед основным бюджетом, 272,011 млн евро — долг перед бюджетами самоуправлений, 146,707 млн евро — долг перед социальным бюджетом.

Отмечается, что долги в размере 374,52 млн евро были признаны безнадёжными для взыскания. Годом ранее сумма задолженности компаний и жителей по налогам составляла 845,908 млн евро, то есть выросла за этот период на 42,1 млн.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.