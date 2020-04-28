Москва, 28 апреля 2020, 18:37 — REGNUM
На сайте Правительства РФ было опубликовано постановление об утверждении правил предоставления бюджетных субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции. Согласно документу субсидии будут выданы организациям, сведения о которых внесены в единый федеральный реестр туроператоров. На полученные деньги туроператоры должны осуществить возврат денежных средств, ранее уплаченных туристами. Также субсидии выделены туроператорам на возврат туристов в Россию из стран, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.
Он также добавил, что субсидирование на возмещение затрат необходимо распространить на всю отрасль, включая операторов внутреннего туризма и всей сферы HoReCa, так как все компании индустрии гостеприимства получили убытки и были вынуждены возвращать средства туристам, отменившим свои бронирования из-за пандемии.
По мнению экспертов ОСИГ, в случае невозможности субсидирования для таких компаний можно было бы ввести отсрочку до года или двух для того, чтобы туристы не отменяли бронирование, а воспользовались данной услугой позже, а компаниям не пришлось в срочном порядке возвращать средства.