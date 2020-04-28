Москва, , 18:37 — REGNUM

На сайте Правительства РФ было опубликовано постановление об утверждении правил предоставления бюджетных субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции. Согласно документу субсидии будут выданы организациям, сведения о которых внесены в единый федеральный реестр туроператоров. На полученные деньги туроператоры должны осуществить возврат денежных средств, ранее уплаченных туристами. Также субсидии выделены туроператорам на возврат туристов в Россию из стран, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

«Очень важно, чтобы все компенсации были выплачены туристам в полном объеме, особенно тем людям, которые сегодня остались без работы», — отметил президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Грант Бабасян.

Он также добавил, что субсидирование на возмещение затрат необходимо распространить на всю отрасль, включая операторов внутреннего туризма и всей сферы HoReCa, так как все компании индустрии гостеприимства получили убытки и были вынуждены возвращать средства туристам, отменившим свои бронирования из-за пандемии.

По мнению экспертов ОСИГ, в случае невозможности субсидирования для таких компаний можно было бы ввести отсрочку до года или двух для того, чтобы туристы не отменяли бронирование, а воспользовались данной услугой позже, а компаниям не пришлось в срочном порядке возвращать средства.

«Это касается всей сферы HoReCa: рестораны, банкетные залы, отели, санкуры, курорты — все они должны иметь возможность депонировать денежные средств с последующим использованием после пандемии. Все услуги в итоге будут оказаны, но за них не придется возвращать деньги сейчас. Так, как это сделали уже представители некоторых авиакомпаний», — уточнил президент Грант Бабасян.