Тбилиси, , 18:26 — REGNUM Министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани утверждает, что пенсии в стране будут гарантированно увеличиваться ежегодно соответственно показателю инфляции, и что эта сумма составит не менее 20 лари.

Об этом министр заявил 28 апреля, давая СМИ разъснения относительно компенсаций, которые предусмотрены для населения антикризисным экономическим планом.

По словам Мачавариани, правительство выполняет данное в прошлом году и предусмотренное в бюджете обещание повышения пенсий, и с 1 января все пенсионеры получают увеличенные на 20 лари суммы, а с 1 июня пенсионеры старше 70 лет будут получать ежемесячную надбавку еще в размере 30 лари.

«Несмотря на кризис, мы не отменяли принятое в связи с пенсиями решение», — заявил министр.

По его разъяснению, антикризисным планом предусмотрено увеличение всем пенсионерам выплат на 20 лари и с начала следующего года, а для пенсионеров старше 70 лет эта надбавка составит 25 лари.

Соответствующий законопроект минфин разработает и в ближайшее время представит на рассмотрение парламента. Эта надбавка является индексацией, которую правительство будет проводить в зависимости от показателей инфляции и прироста ВВП. Анонсировал такую схему увеличения пенсий премьер-министр Георгий Гахария, представляя антикризисный план на презентации 24 апреля.

Министр финансов считает, что такого «стабильного и ощутимого» ежегодного роста пенсий на «целых 20 лари» (немногим более $6) не обеспечивало ни одно прежнее правительство Грузии.