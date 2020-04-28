Бишкек, , 18:14 — REGNUM Европейский союз планирует выделить Киргизии €36 млн (2,9 млрд рублей) грантовых средств на социальную защиту, продовольственную безопасность, борьбу с коронавирусом и помощь частному сектору. Об этом сообщает представительство ЕС в республике.

По словам посла Евросоюза Эдуарда Ауэра, так ЕС намерен «продемонстрировать солидарность с народом Киргизии во время глобального кризиса».

«Принятые меры направлены на решение самых срочных вызовов, вызванных пандемией коронавируса в Киргизии», — сказал европейский дипломат.

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