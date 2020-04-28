Москва, , 18:09 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил раздать гражданам России по 25 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

«Когда у населения нет денег на еду, государство обязано помочь. Размер пособия должен быть не менее двух МРОТ, то есть около 25 тыс. рублей», — заявил Миронов.

По его мнению, оказание помощи должно носить заявительный характер.

Предложение прозвучало в ходе встречи депутатов с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ начать подготовку масштабного плана действий для обеспечения роста экономики.

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