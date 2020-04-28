Ново-Огарево, Московская область, , 18:07 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству России готовить масштабный всеобъемлющий план по восстановлению российской экономики после пандемии. Об этом глава государства сказал сегодня, 28 апреля, в ходе онлайн-совещания с губернаторами и членами правительства по ситуации с коронавирусом.

По словам Путина, выход из режима ограничений не будет простым и однородным — в разных регионах ситуация с коронавирусом разная.

Также глава государства сказал, что он поручает правительству России готовить всеобъемлющий масштабный план по восстановлению экономики РФ после пандемии. Российский лидер подчеркнул, что экономика России должна быть переструктурирована после пандемии.