Рига, , 18:03 — REGNUM Правительство Латвии намерено выделить дополнительные 75 млн евро на ремонт дорог. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш после заседания совета правящей коалиции.

По его словам, в данный момент деятельность правительства Латвии нацелена на смягчение экономических последствий пандемии коронавируса.

«Нам нужно по возможности быстрее оттолкнуться от дна ямы, куда попал весь мир», — сказал Кариньш.

Он отметил, что 75 млн евро помогут нам реализовать уже подготовленные и согласованные ранее проекты дорожного строительства.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. В стране были отменены занятия в школах и спортивных секциях, а также запрещены массовые мероприятия.