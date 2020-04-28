Нижний Новгород, , 17:58 — REGNUM «Прежде всего властям Нижегородской области необходимо осознавать, что ограничение перемещения граждан тормозит экономические процессы, и в данной ситуации страдают все. Исходя из этого, помощь, оказываемая людям и бизнесу, должна быть безусловной и всеобщей», — председатель Нижегородского регионального отделения партии «Яблоко» Олег Родин прокомментировал ИА REGNUM предпринимаемые местными властями меры поддержки бизнеса и граждан.

«Необходимо минимизировать бюрократические препятствия для получения помощи, потому что многие предприниматели жалуются на сложность получения даже того мизера, который предлагает власть», — считает Олег Родин.

По мнению председателя Нижегородского отделения партии «Яблоко», «меры, принятые региональным правительством, не вызывают восторга — наоборот, тяжело смотреть насколько регион беспомощен».

«В начале апреля мы обратились к губернатору Глебу Никитину с требованием отменить плату за капремонт до конца этого года, более 700 нижегородцев поддержали нашу инициативу, но областное правительство, вместо того чтобы облегчить финансовое бремя нижегородцев, ответило отпиской.

Задача главы Нижегородской области — потребовать у федеральной власти помощи жителям региона. И помощь эта должна быть оказана напрямую деньгами без всяких условий об отработке на общественных работах», — подчеркнул политик.

Среди уже предпринятых местными властями мер наиболее удачной Олег Родин считает организацию бесплатного питания для медиков, остальные у него вызывают «противоречивые чувства».