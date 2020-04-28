Рига, , 17:53 — REGNUM Министерство среды и регионального развития (VARAM) Латвии разработало правила внедрения системы оборота многоразовой тары на территории страны. Об этом пишет во вторник, 28 апреля, портал Diena.lv.

По данным журналистов, для внедрения депозитной системы в стране необходимо построить пункты приёма тары, установить автоматы приёма и выплаты, а также другое специальное оборудование. Первоначальные инвестиции на введение более бережной к экологии модели оцениваются в 30 млн евро.

Отмечается, что для потребителя, введение системы многоразовой тары, означает удорожание бутылки напитка от 1,2 до 4,4 евроцентов.

По мнению журналистов, проблемы с введением депозитной системы могут испытать представители небольших магазинов, рентабельность которых не рассчитана на новые, существенные для них, затраты.