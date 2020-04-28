Москва,
28 апреля 2020, 17:48 — REGNUM
«Высшему среднему классу» России
было бы полезно ощутить, какая система была создана в нашей стране с его непосредственным участием либо при его попустительстве, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 28 апреля, комментируя высказывания ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова.
Как сообщалось ранее, в интервью РБК Кузьминов заявил, что средний класс в России может скатиться в состояние бедности из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса. Доходы упадут у всех, но обедневшие богатые все равно останутся богатыми, а бедные и будут бедными, средний
же
класс рискует
также
перейти в класс бедных, считает
ректор ВШЭ.
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«Ректора Высшей школы экономики в нынешней сложной ситуации особенно беспокоит судьба российского среднего класса, и это понятно: он и сам к нему принадлежит. Соответственно, он считает, что все мы должны очень обеспокоиться тем, что средний класс в России «скатится в бедность».
Оставим в стороне условность самого понятия «средний класс»; в нём есть и «белые воротнички», и так называемый «низший средний класс», то есть просто сносно оплачиваемые рабочие. Кузьминов, думаю, особо печётся о наиболее благополучных представителях среднего класса, поскольку все другие его представители в нашей стране на самом деле не имеют ни должного уровня доходов, ни соответствующей степени их стабильности, чтобы действительно считаться средним классом.
Не соглашусь с ректором в том, что у нас бедным заметно хуже быть не может — может! Да, простые люди в России привыкли не жить, а выживать, но и выживать можно по-разному. Мне очень горько за эту часть моих соотечественников.
А вот судьба российского так называемого «высшего среднего класса» меня мало волнует. Думаю, ему было бы полезно ощутить, какая система была создана в нашей стране либо с его непосредственным участием, благодаря его «интеллектуальным услугам», либо при его попустительстве. Думаю, однако, что эти люди выкрутятся, в то время как большей части населения страны в 2020 и 2021 годах придётся очень тяжело», — отметил Михаил Демурин.