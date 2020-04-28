Рига, , 17:39 — REGNUM Служба государственных доходов (СГД) Латвии с начала простоя из-за пандемии выплатила двухмесячных пособий жителям страны на сумму 6 625 689 евро. Об этом пишет 28 апреля портал LSM со ссылкой на данные ведомства.

По данным СГД, 6 248 784 евро получили 23 138 сотрудников из 4 276 компаний, и 376 906 евро в качестве пособий по простою получили 1425 самозанятых лиц.

Отмечается, что средний размер одного пособия в стране составил 268 евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.