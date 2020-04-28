Лондон, , 17:36 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе торгов на Лондонской бирже 28 апреля, на фоне постепенного восстановления китайской экономики и ослабления карантинных ограничений в странах ЕС и США.

К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent выросли в цене на 38 центов (1,65%), до $23,45 за баррель. Июньские фьючерсы WTI подорожали на 51 цент (3,99%), до $13,29 за баррель.

Тем не менее, ранее в ходе торгов июльские фьючерсы Brent опускались до сессионного минимума в $21,93 за баррель, июньские фьючерсы WTI — до $10,09 за баррель.

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