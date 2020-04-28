Нью-Йорк, США, , 16:51 — REGNUM Фондовый рынок США вырос на открытии 28 апреля, на фоне относительно позитивных квартальных отчетов крупных компаний.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 223,39 пункта (0,93%), до 24 357,17 пункта, индекс S&P 500 вырос на 31,48 пункта (1,09%), до 2909,96 пункта, индекс Nasdaq вырос на 95,52 пункта (1,09%), до 8825,69 пункта.

Кроме отчетов компаний, которые из-за эпидемии потеряли меньше, чем ожидалось, на рынок продолжает действовать начало снятия карантинных ограничений в ряде штатов.

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