Иерусалим, , 16:34 — REGNUM С 1 мая на автозаправочных станциях в Израиле подешевеет моторное топливо. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает Globes.

Ожидается, что бензин с октановым число 95 подешевеет на 0,1 шекеля. Таким образом, максимальная стоимость литра бензина АИ-95 должна составить 4,79 шекеля. Стоимость обслуживания останется неизменной по сравнению с прошлым месяцем — 0,21 шекеля.

При этом на АЗС с самообслуживанием максимальная стоимость бензина с октановым числом 95 опустится на 0,08 шекеля — до 4,10 шекеля.

Бензин в Израиле дешевеет в связи с падением мировых цен на нефть. В целом потребление моторного топлива сократилось во всех странах из-за пандемии коронавируса — люди перестали куда-либо ездить и сидят по домам в режиме самоизоляции.