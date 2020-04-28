Москва, 28 апреля 2020, 16:24 — REGNUM Мировой рынок нефти на всех парах мчится к логистическому коллапсу, убеждён экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он написал 28 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Как заметил Жуковский, согласно прогнозам Goldman Sachs, все доступные ёмкости для хранения нефти в мире могут исчерпаны в ближайшие три-четыре недели. Речь идёт как о наземных хранилищах, так и танкерах, которые десятками дрейфуют у берегов США, Европы и Азии, не имея возможности разгрузиться.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, хранилища стратегического нефтяного резерва США начали принимать сырьё частных компаний.
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