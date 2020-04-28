Москва, , 16:24 — REGNUM Мировой рынок нефти на всех парах мчится к логистическому коллапсу, убеждён экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он написал 28 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«До коллапса рынка нефти осталось 3 недели. Мировой рынок нефти на всех парах мчится к логистическому коллапсу, — считает Жуковский. — Падение спроса запустило обратный отсчёт для добывающих и торгующих «чёрным золотом» компаний, у которых стремительно заканчиваются все возможные места, где лишнее сырьё можно хранить. С начала 2020 года без конечных покупателей в наземных хранилищах и танкерах осело более 700 миллионов баррелей, подсчитали аналитики Goldman Sachs. Дисбаланс на рынке возник в феврале, когда эпидемия коронавируса ударила по Китаю — крупнейшему в мире импортёру сырья. В марте и апреле, когда под карантином оказались ключевые экономики Запада, процесс ускорился: за последние 4 недели 350 млн баррелей остались в резервуарах ожидать лучших времён».

Как заметил Жуковский, согласно прогнозам Goldman Sachs, все доступные ёмкости для хранения нефти в мире могут исчерпаны в ближайшие три-четыре недели. Речь идёт как о наземных хранилищах, так и танкерах, которые десятками дрейфуют у берегов США, Европы и Азии, не имея возможности разгрузиться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, хранилища стратегического нефтяного резерва США начали принимать сырьё частных компаний.

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