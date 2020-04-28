Тбилиси, , 16:05 — REGNUM Часть самозанятых в Грузии не сможет претендовать на финансовую помощь, которую государство будет выдавать пострадавшим от кризиса, который наступил из-за вспышки коронавируса. Об этом заместитель министра здравоохранения Тамила Баркалая рассказала 28 апреля агентству «ИнтерпрессНьюс».

Представитель ведомства пояснила, что получат деньги лишь те, кто сможет подтвердить, что зарабатывал, оказывая услуги населению. Например, для таксистов доказательством будет наличие лицензии.

«Что касается нянь и людей, работающих с физическими лицами, исходя из того, что проверить действительность этих документов невозможно, <…> эти люди не будут считаться бенефициарами», — сказала Баркалая. То же касается и тех, кто зарабатывал, выращивая урожай на своем участке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Грузии пообещало самозанятым, потерявшим заработок из-за введенного режима чрезвычайного положения будет единовременно выплачено 300 лари (менее $100).

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